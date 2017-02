LIMA, 9 (EUROPA PRESS)

El jutge Richard Concepción Carhuancho ha acceptat la petició de la Fiscalia del Perú i ha dictat 18 mesos de presó preventiva per a l’expresident Alejandro Toledo per la seva suposada implicació en una trama de suborns vinculada a la constructora brasilera Odebrecht, a la qual hauria afavorit en la concessió d’una autopista.

El Ministeri Públic peruà va demanar aquesta ordre després d’acusar-lo d’haver rebut 20 milions de dòlars de la companyia brasilera a canvi de l’adjudicació de dos trams de la carretera Interoceànica Sud, segons va informar el Poder Judicial a Twitter.

Així mateix, ha emès una ordre de captura internacional contra l’exmandatari, després de prop de sis hores d’audiència, en la qual Carhuancho ha confirmat que Toledo no compta amb arrelament de qualitat que garanteixi la seva presència durant la investigació.

Els suposats pagaments a Toledo haurien començat el 2005, quan s’acostava el final del seu govern (2001-2006) i els diners haurien estat canalitzats cap als comptes de l’empresari israelià Josef Maiman, amic de l’expresident, a través de les seves empreses a paradisos fiscals, segons informacions periodístiques.

