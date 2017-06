BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El secretari segon de la Mesa del Parlament, David Pérez (PSC), considera que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) era “claríssima” i que els obligada a aturar la tramitació de les propostes sobiranistes de JxSí i la CUP d’octubre del 2016 que defensaven un referèndum unilateral i una assemblea constituent.

En declaracions als mitjans aquest divendres després de comparèixer com a testimoni davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel cas Forcadell, Pérez ha insistit que aquestes resolucions no es van haver d’aprovar “de cap de les maneres”, i per això ell va votar en contra.

Van votar a favor –propiciant que les resolucions arribessin al Ple– la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els també membres de la Mesa Josep Nuet (SíQueEsPot), Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet (JxSí), per la qual cosa estan sent investigats en aquesta causa per suposada prevaricació i desobediència al TC.

Pérez, que ha declarat com testimoni més d’una hora davant la magistrada Maria Eugènia Alegret, va votar en contra de la tramitació d’aquestes iniciatives dels dos grups independentistes perquè “la sentència era claríssima: impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que tirés avanci les resolucions anul·lades”.

També va votar en contra el vicepresident segon de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (Cs), que en la seva compareixença com a testimoni aquest divendres davant la magistrada –just abans de declarar Pérez– es va pronunciar en semblants termes sobre que els dictàmens del TC impedien que prosperessin les resolucions sobiranistes.

En les properes setmanes estan citats a declarar també com a testimonis el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el portaveu de C’s en el Parlament, Carlos Carrizosa –a petició de la Fiscalia– i Marta Rovira (JxSí), si escau en reclamar-ho les defenses.

