Com ja és tradicional aquest Sant Jordi la redacció de VilaWeb obre les portes als seus lectors. Hi ha dues visites organitzades en les quals el director del diari. Vicent Partal, ensenyarà les instal·lacions, explicarà com s’hi treballa i dialogarà amb els participants en l’activitat.

Les dues visites tindran lloc a les onze del matí la primera i a quarts d’una la segona i no cal reservar amb antelació, simplement acudir-hi.

En el mateix edifici de la redacció, la Botiga de VilaWeb restarà també oberta de dos quarts d’onze a dues el matí de Sant Jordi. Durant tota aquesta setmana la Botiga fa un deu per cent de descompte en la compra de llibres i com que en aquest Sant Jordi la Botiga de VilaWeb fa cinc anys durant tot el mes regalem una bossa de ’T’estime, t’estimo, t’estim’ per cada compra de més de 25 euros i la samarreta amb el mateix tema per cada compra de més de cinquanta.

