El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat als catalans que no vagin a votar en el referèndum de l’1-O, que ha titllat de ‘simulacre’ per no comptar amb les ‘garanties legals necessàries’. Pel dirigent socialista, si l’1-O situa Catalunya ‘fora de la legalitat de la constitució i l’estat’ i ‘no pot comptar amb la participació majoritària de la societat catalana’.

En un esmorzar informatiu, Sánchez ha dit que el referèndum de l’1 d’octubre tampoc disposa de ‘reconeixement internacional’. ‘No estem parlant de referèndum’, ha insistit Sánchez, sinó de ‘consulta’ o ‘d’un recompte’, ha afegit.

D’altra banda, el secretari general del PSOE ha advertit que no vol parlar en termes de ‘fracàs o no fracàs’ del referèndum i ha avisat que és una ‘alerta d’un deteriorament de la convivència territorial de la qual hem de prendre nota els polítics i obstinar-nos a resoldre-ho a partir de ja’.

