El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advocat avui perquè el PSC es mantingui al govern de Barcelona encara que Ada Colau decideixi cedir espais municipals pel referèndum d’independència. ‘Quan el Partit Socialista s’incorpora a un govern, s’hi incorpora amb totes les conseqüències’, ha afirmat. De totes maneres, Sánchez ha volgut ressaltar que era la seva opinió i que la decisió final l’han de prendre els socialistes catalans.

La federació barcelonina del PSC ha avisat diverses vegades que si Barcelona en Comú col·labora amb l’1-O, els quatre regidors socialistes abandonaran el govern de Colau. Tanmateix, Sánchez ha reiterat que el pacte del govern municipal ha de passar ‘per sobre de totes les circumstàncies’, inclòs el referèndum.

El secretari general del PSOE ha participat en l’esmorzar informatiu del fòrum Primera Plana, organitzat per El Periódico. Sánchez s’ha dirigit directament a la batllessa i li ha retret que encara ‘no s’hagi posicionat de manera clara’ sobre l’1-O. A més, li ha demanat que faci com els batlles socialistes de l’àrea metropolitana que han decidit no participar en el referèndum.

