L’aspirant a la primera secretaria del PSOE Patxi López s’ha mostrat convençut que el referèndum sobre la independència de Catalunya no es farà. En un acte amb militants i simpatitzants del PSC a Lleida, ha demanat de parar els trens que poden xocar i buscar, des de la política, el diàleg i l’enteniment.

L’ex-lehendakari ha argumentat que l’anunci d’un referèndum per sobre de la legalitat i tensar tant la corda l’únic que porta és a fracturar la societat i a debilitar la democràcia. Ha afegit que no hi ha res legítim per sobre de la llei i l’únic que pot suposar són frustracions, tensions, divisions i enfrontaments que no ens porten enlloc.

També ha parlat de l’Operació Lezo, de la qual ha dit que demostra que el PP és un partit ‘negat de corrupció’. Ha exigit al president espanyol, Mariano Rajoy, que doni explicacions a la ciutadania i que assumeixi les responsabilitats que li pertoquen.

