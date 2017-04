La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha descartat reeditar la coalició de Junts pel Sí en unes futures eleccions al parlament. ‘ERC ja ha dit que no. Dos no ballen si un no vol. Nosaltres tampoc estem per a això, perquè seria assumir que el procés no triomfarà’, ha dit.

Ha reconegut la incomoditat que hi ha al seu partit amb la CUP. ‘Hauria preferit altres companys de viatge’, ha assegurat en una entrevista a El Punt Avui Televisió. Pascal ha afegit: ‘A la política s’hi suma, en sentit positiu. Ells estan per empetitir i per decidir qui pot fer una cosa i qui no pot fer-la’. També ha reiterat les crítiques a l’acció d’Arran, que va ocupar la seu del PP a Barcelona, i el suport de la CUP. ‘El nostre plantejament polític està als antípodes d’això’, ha afirmat.

Sobre la pregunta del referèndum, Pascal ha explicat que prefereix que es pregunti per un estat i no per una república, com defensen la CUP i ERC, perquè creu que aquesta opció obtindria més suports.

A més, ha recordat l’acte que van organitzar ERC, Podem i la CUP a Sant Boi de Llobregat per commemorar els quaranta anys de l’Onze de Setembre de 1976 per argumentar que veu possible un futur tripartit d’esquerres al capdavant de la Generalitat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]