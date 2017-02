Sovint, quan algunes famílies em permeten conèixer el seu funcionament habitual, tinc l’oportunitat de veure situacions força comunes en les llars amb fills o filles petits.

Així, darrera de capítols tan diferents com un nen que no vol anar a dormir, una nena que no vol sopar, un que fa l’espectacle al supermercat o el que no vol posar-se la jaqueta, podríem trobar unes pautes familiars poc clares o amb altes dosis d’incoherència entre aquells que les disposen.

Certament, també és un mateix qui pot contradir-se, però en aquest article ens centrarem especialment en les ocasions en què aquestes contradiccions es generen entre els membres referents principals del nen i durant la convivència en un mateix domicili.

Si voleu seguir llegint l’article, feu clic aquí.

