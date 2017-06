MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Almenys 153 persones han mort i altres 117 han resultat ferides (unes 50 en estat crític) per l’explosió d’un camió de gasolina a la localitat pakistanesa de Bahawalpur, segons l’últim balanç proporcionat per les autoritats, que temen que el nombre de morts segueixi augmentant durant les últimes hores perquè la majoria dels hospitalitzats presenta cremades en més del 70 per cent del seu cos.

En aquest sentit, el diputat i figura nacional Imram Khan ha indicat en el seu compte de Twitter que el nombre de morts podria sobrepassar els 200, encara que encara no hi ha confirmació oficial d’aquesta xifra.

Segons les primeres avaluacions del succés, el camió va sortir de l’autopista a les afores de la ciutat quan el conductor va perdre el control del vehicle després que es rebentés una roda.

Quan la multitud — unes cinc-centes persones, segons testimonis, algunes d’elles fumant — es va aproximar per recollir el combustible vessat, el camió va explotar i va embolicar en una bola de foc als concentrats, que van ignorar tots els avisos de la Policia per evacuar el lloc de l’accident. Hi ha almenys una vintena de nens entre els morts. El conductor ha sobreviscut i està ara sota custòdia policial.

La majoria dels morts residien en el proper llogaret de Ramzan Joya. Per a un dels seus habitants, l’ex funcionari Jalil Ahmed, de 57 anys, que ha perdut a una dotzena de familiars en l’explosió, el succés és “el dia del Judici Final” per el poblat.

Les autoritats locals estan completament col·lapsades i el ministre d’Estat per a la Informació, Marriyum Aurangzeb, ha demanat l’ajuda immediata del Govern federal. “L’escala d’aquesta tragèdia és insportable i no hi ha govern que pugui afrontar-la en solitari”, ha lamentat en declaracions a la cadena GEO mentre quatre helicòpters seguien traslladant als ferits a l’hospital amb una unitat per a atenció a cremats més proper, que es troba a la distància gairebé insalvable de 150 quilòmetres.

