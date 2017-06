MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Almenys 140 persones han mort i unes 40 han resultat ferides aquest diumenge per l’explosió d’un camió cisterna en la localitat de Bahawalpur, al centre del Pakistan, segons han informat les autoritats del país.

El vehicle, que va bolcar quan circulava en el districte d’Ahmed Pur Sharqia, es va veure embolicat per les flames quan el combustible va començar a cremar després de l’accident. Segons mitjans locals, la majoria de les víctimes s’havien apropat a la zona per recollir la mercaderia abocada.

L’autoritats locals han informat que desenes de vehicles s’han vist greument afectades per l’incendi a la zona, on s’ha desplegat un ampli dispositiu al que s’ha sumat l’Exèrcit. Una autopista propera ha quedat tancada al trànsit per precaució.

Els ferits han estat traslladats a diversos hospitals de la zona i el director dels serveis d’emergència, Rizwan Nasee, ha advertit que el nombre de víctimes mortals podria augmentar. La majoria dels ferits presenta cremadures en almenys el 70 per cent del seu cos, segons la cadena Geo TV.

El mal estat en el qual han quedat la majoria dels cossos també complica les tasques d’identificació i es dóna per fet que no hi haurà avanços sobre aquest tema fins a obtenir i acarar mostres d’ADN dels morts.

El primer ministre pakistanès, Nawaz Sharif, i el responsable del Govern de Punyab, Shehbaz Sharif, han expressat les seves condolences per l’ocorregut. Les autoritats s’han compromès a investigar l’incident, si bé testimonis citats per Geo han assegurat que hi havia persones fumant a la zona on va bolcar el camió.

