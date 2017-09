El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha afirmat que el sindicat no pot donar suport al referèndum de l’1-O. En una entrevista a l’ACN, Pacheco ha assegurat que el referèndum no reuneix les condicions que CCOO va aprovar en el darrer congrés, amb una aprovació de més del 95% dels afiliats.

Segons Pacheco, l’1-O no reuneix les plenes garanties democràtiques per tenir un reconeixement internacional i donar-li el caràcter vinculant. No obstant això, ha afegit que CCOO respectarà el sentit del vot de cada afiliat d’acord amb la seva posició ideològica.

‘Cal trobar un consens i una solució política a una crisi d’aquesta magnitud. Treballarem per recomposar la majoria social i per trobar una sortida, tenint en compte que no hi ha solució institucional sense donar la veu al poble de Catalunya’, ha reblat. A més, ha explicat que el procés d’independència no afecta l’economia, atès que aquesta es mou pels interessos.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]