El secretari general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, creu que la data de l’1 d’octubre del referèndum d’independència a Catalunya inaugura una ‘nova fase històrica’ que suposa l’ensorrament, el fracàs i l’esgotament del model del règim que es va inaugurar el 1978: ‘No estem en fase de reformar estatuts, sinó de superar estatuts’.

Otegi ha intervingut a Sant Sebastià en l’inici del curs polític d’EH Bildu, on ha indicat que aquest any serà especial, ja que inaugura una nova fase històrica i que té dimensió històrica. ‘Estem assistint en aquest inici de curs a l’stat espanyol a l’ensorrament, l’esgotament i el final del règim de l’any 1978’, ha destacat.

En aquest sentit, ha apuntat que la data de l’1 d’octubre per al referèndum independentista no suposa una moció de censura per canviar de govern, sinó una moció de censura que vol canviar el règim i vol acabar amb el règim del 1978. ‘No serà un inici de curs normal, sinó canviarà substancialment les coses en aquest estat, ha afegit.

