BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha opinat aquest dissabte que l’estat acabarà fent servir la força contra el procés sobiranista català i el referèndum de l’1 d’octubre: ‘Veurem posar la violència damunt de la taula’.

‘Són els que, mancant alternativa política, només empren la força, i crec que que aquest és l’interès que té l’estat’, ha declarat als periodistes a Barcelona, on ha acompanyat el regidor de la CUP a Girona Lluc Salellas en la presentació del llibre La rebel·lió catalana, en què ha participat.

Ho ha dit després que el portaveu del govern espanyol, el ministre Íñigo Méndez de Vigo, digués que el seu executiu no descarta aplicar l’article 155 de la constitució espanyola –que permet suspendre l’autonomia– si hi hagués actes violents relacionats amb la convocatòria de l’1-O.

Otegi ha dit que al País Basc ‘l’estat estava traient profit de l’existència de la violència en termes electorals, socials, econòmics i polítics’, i que per això no li estranya que hi hagi interès en què el procés independentista català es desenvolupi en un escenari de violència.

‘Enveja sana’ de Catalunya

‘S’està desenvolupant en els criteris que la comunitat internacional sempre ha plantejat’, ha dit en elogiar el procés, i ha recordat que un d’ells és que s’opti per vies pacífiques i democràtiques.

Així mateix, ha constatat una ‘enveja sana’ dels sobiranistes bascos cap a la situació política catalana, i ha defensat que, en un futur, hauran de prendre el camí que s’està seguint a Catalunya.

