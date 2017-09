La Fira del Llibre del Pirineu arriba enguany a la seva 21a edició. Els carrers porticats del centre històric d’Organyà tornaran a omplir-se de llibres de muntanya, espectacles literaris, lectures en veu alta, tallers, concursos, taules rodones, conta-contes, jocs infantils, música en viu i altres propostes culturals i lúdiques que conformaran un programa pensat per a un públic molt ampli.

El tret distintiu de la fira és la presentació, a càrrec dels seus autors, de més d’una trentena de llibres de temàtica pirinenca editats al llarg dels darrers dotze mesos.

A banda de la presència d’escriptors d’arreu de la serralada, la fira ofereix enguany, com a principal novetat, la Carrerada de Llibres, una performance amb la qual tothom qui s’hi vulgui sumar podrà llegir al peu de la carretera C-14 un fragment del llibre que hagin triat. L’acció, que vol reivindicar el valor i el plaer de la lectura com a acte popular, es durà a terme aquest dissabte, 2 de setembre, a les 12 del migdia. L’objectiu és “omplir de lectors” la vorera de la via que dóna al nucli antic, segons ha explicat el tècnic de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Isidre Domenjó.

Els premis

Els premis Literaris Homilies d’Organyà han establert enguany un nou rècord de participació, amb la recepció d’un total de 159 originals entre les diferents modalitats de guardó. Això ha fet, per exemple, que enguany el premi amb més participació sigui el de Lletres de Dona, que ha rebut més de 50 textos.

Quan al premi principal, el Pirineu de narració literària, ha tingut una lleu davallada i s’hi han presentat unes 30 obres, però des de l’organització del certamen valoren que la qualitat és més alta. També se situa al voltant de la trentena de treballs el premi Josep Grau i Colell de poesia. Finalment, el premi de Joves Autors i el Germans Espar i Tressens han atret cadascun una dotzena d’autors.

Vegeu ací el programa d’actes

