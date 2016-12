El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat que es blindi el català a les Illes després que el senador del PP i expresident Balear, José Ramon Bauzà, hagi reiterat aquest Nadal que vol recuperar el decret del trilingüisme. A través d’un comunicat, Cuixart ha defensat que “la llengua catalana està per sobre de qualsevol ideologia i color polític”, ha reivindicat la unitat del català i ha reiterat que “cal blindar i potenciar l’ús del català arreu dels Països Catalans”. El president d’Òmnium ha viatjat a Mallorca aquest dijous per assistir a la Nit de la Cultura, que organitza l’Obra Cultural Balear, i a la manifestació de la Diada de Mallorca que tindrà lloc divendres.

Jordi Cuixart ha destacat la importància de què els Països Catalans enforteixin els seus lligams, ja que comparteixen “llengua, cultura i voluntat de llibertat en un espai comunicatiu ple de potencialitats”. Cuixart assistirà divendres a la manifestació de la Diada de Mallorca i a l’ofrena floral que commemora l’entrada de Jaume I a la ciutat el 31 de desembre de 1229. El president d’Òmnium ha reivindicat el dret a decidir dels mallorquins i les mallorquines i ha remarcat que “la República que vindrà obrirà les seves portes a tots els conciutadans dels Països Catalans per escollir en plena llibertat el seu futur”.

