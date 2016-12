El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha contraposat aquest diumenge “l’esperit obert, dinàmic i progressista” de l’expresident Francesc Macià vers “allò d’antic, rònec i d’amenaça constant que representa la monarquia espanyola”, en referència al discurs del Rei d’aquest dissabte al vespre. Hi veuen, per part de l’Estat i el Rei, “una mostra més de la negativa constant de reconèixer al poble de Catalunya avançar decididament en el seu camí cap a la llibertat”. Cuixart ho ha dit just després de fer l’ofrena floral de l’entitat a la tomba de Macià en el 83è aniversari de la seva mort. “El referent de Macià ens esperona” en el compromís de votar al setembre del 2017, ha assegurat Cuixart en una crida alhora a la “serenor i la perseverança” al voltant del referèndum.

Cuixart ha demanat també tranquil·litat i fermesa: “En moments com el d’avui és més important que mai”. Dos dies després de la cimera per constituir el Pacte Nacional pel Referèndum, Cuixart ha defensat la “voluntat ferma” dels agents polítics, econòmics i socials i ha recordat que el país avança en el marc de “grans consensos”. “Hi ha consens en votar i en construir la república catalana que també anhelava Macià, en defensa de les llibertats nacionals i socials de Catalunya.

