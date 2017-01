L’ANC i Òmnium han fet una crida a assistir a la cavalcada de reis de Vic amb el fanalet de l’estelada, una iniciativa que des del 2012 duu a terme, entre més, la territoria de l’ANC de Vic. I enguany han intensificat la campanya a través de les xarxes socials tenint en compte que TV3 farà la retransmissió de la cavalcada de la capital osonenca. Al cartell s’hi indiquen indrets on es pot aconseguir el fanalet, es crida a demanar als Reis de l’Orient que el 2017 portin la república catalana i animen a omplir amb estelades les finestres i balcons del recorregut que farà la comitiva.

El fanalet de l’estelada és una iniciativa que fa anys que algunes territorials de l’ANC van impulsar, però ha estat ara que partits com Ciutadans i PP l’han atacada.

La dirigent de Ciutadans Inés Arrimadas ha dit que ‘necessitem tornar urgentment al seny’.

Escuelas, TVs, asociaciones, fiestas populares… y ahora la cabalgata de Reyes. Lamentable. Necesitamos volver urgentemente al 'seny' https://t.co/eEiihFnJKF — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 2, 2017

Albert Rivera hi ha dit la seva:

Hasta en la cabalgata de los Reyes Magos en manos de los niños quieren meter los políticos separatistas su bandera de división… Lamentable https://t.co/5GPbVAfpGC — Albert Rivera (@Albert_Rivera) January 2, 2017

I el dirigent del PP Xavier Garcia Albiol ha vorejat l’insult: ‘Utilitzar per part d’aquests fanàtics un dia tan especial per als nens és propi de ments mesquines:

Utilizar por parte de estos fanáticos un día tan especial para los niños, es propio de mentes mezquinas. https://t.co/HejpPU2IMD — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) January 2, 2017

També s’hi ha afegit el segon tinent de batlle de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que va dir: ‘La cavalcada ha de ser un acte que deixi de banda els conflictes polítics. Crec que ha de ser un acte eminentment infantil, sense política i sense cap símbol’.

Les crítiques polítiques han anat alhora que les crítiques mediàtiques: aquests últims anys no havien fet cap mena de cas a la iniciativa, i ara en canvi han carregat la tinta contra l’ANC i contra Òmnium. El País difon la notícia dient ‘quan la cavalcada de reis esdevé un acte independentista’

Cuando la cabalgata de Reyes se convierte en acto independentista https://t.co/dnjG6lhFZT — EL PAÍS (@el_pais) January 2, 2017

No només El País; també El Periódico, que en la notícia sobre la iniciativa dels fanalets acaba dient: ‘Queda clar que per a això [ampliar la base sobiranista] l’ANC i Òmnium estan disposades a tot, fins i tot a les celebracions menys polítiques, a priori, com és la cavalcada de reis del 5 de gener’.

L’ofensiva mediàtica i política contra els fanalets no es va repetir en anys anteriors, malgrat el fet que des de l’ANC de Vic s’anunciava i es difonia, com aquest comunicat del 2013 i era present al Saló de la Infància de Vic. L’ANC també hi ha respost avui:

👉🏻 "L'ANC no fa cap crida a anar a les cavalcades fent campanya independentista. És una iniciativa local i normalitzada a Vic de fa 4 anys" pic.twitter.com/SLK01PFPgO — Assemblea Nacional (@assemblea) January 3, 2017

