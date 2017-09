La finca del carrer Robador número 43 de Barcelona ha estat ocupada en les últimes hores. Els veïns ho van detectar dilluns. Es tracta de set habitatges i d’un local, tots ells de propietat municipal, on l’Ajuntament preveu construir habitatge social. De fet, el projecte ja està licitat i la previsió és iniciar les obres a finals d’any. El consistori buscarà primer una solució pactada perquè els ocupants deixin voluntàriament la finca, però també ha iniciat el tràmit de denúncia per si calgués desallotjar.

Des dels comptes dels col·lectius Endavant i Espai Ciutat Vella s’ha difós un comunicat on s’anuncia la creació d’un habitatge juvenil, reivindicat per l’Assemblea de Joves de Ciutat Vella, l’organització juvenil Arran i diversos joves vinculats al teixit associatiu i polític del districte. També es posa de manifest que s’obrirà una seu de Putes Feministes i un casal popular independentista. Els veïns han mostrat la seva preocupació i es reuniran amb el consistori aquest mateix dimarts.

El consistori està buscant interlocució per buscar una sortida pactada, i aquesta és la seva via prioritària, apunten fonts municipals, però s’inicia també el tràmit de denúncia per si calgués desallotjar. Les obres de rehabilitació es van licitar a principis d’estiu. Des de l’Ajuntament remarquen la greu emergència de vivenda existent a Barcelona i en concret al Raval.

Els veïns de la zona estan preocupats i critiquen que un grup com la CUP pugui ‘legitimar’ una actuació així: ‘Hi ha moltíssims pisos de MK Premium que podrien ser ocupables i ocupen un bloc que ja està decidit que acollirà habitatge social’, ha lamentat en declaracions a l’ACN Laura de la Cruz, de l’Associació de Veïns Illa Robador. L’activista ha explicat que els veïns estan molt atents als pisos buits per la proliferació dels ‘narcopisos’, i dilluns van observar com hi havia gent al terrat i van anar ocupant pis per pis.

