L’ofensiva contra la campanya dels fanalets de l’estelada de l’ANC de Vic ha acabat prenent la dimensió d’un problema d’estat a Espanya. Els partits polítics, i fins i tot el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, han criticat la iniciativa. I ho han fet alhora que els mitjans de comunicació atiaven la polèmica: avui els principals diaris editats a Madrid hi dediquen els editorials, amb una gran agressivitat.

El País: ‘Repugnant politització’

L’editorial d’El País diu: ‘La convocatòria a manipular la cavalcada dels Reis de l’Orient a Vic, sembrant-la de banderes estelades, seria risible si es dirigís als adults. Però cridar “especialment els més petits” a mobilitzar-se per la secessió –o qualsevol altra causa política–, com fan els seus organitzadors, és repugnant.’

El diari arriba a citar la Declaració del Drets dels Infants, i diu que la campanya ‘avantposa l’objectiu polític a l’interès del nen’.

Acusa Jordi Sànchez ‘i companyia’ de contaminar; de ser ‘capaços de trepitjar fins i tot els drets dels menors’. I afegeix que ho fan ‘amb l’activa, i encara més repugnant, complicitat de TV3’.

El Mundo: ‘L’obscena politització independentista de la infància’

El Mundo parla en l’editorial de ‘l’obscena politització independentista de la infància’. I considera el repartiment d’uns centenars de fanalets de cartó per a muntar (vegeu ací com es fa) una ‘nova ostentació de la seva capacitat econòmica —diverses organitzacions [ANC i Òmnium] reben quantioses subvencions de la Generalitat’. Troba que això demostra ‘una falta d’escrúpols del secessionisme català a l’hora de promoure la seva obsessió separatista’.

El Mundo diu també que la campanya demostra ‘una mesquinesa sense precedents en la vida política del nostre país. Ni tan sols són capaços d’aparcar el seu sectarisme per preservar la il·lusió dels nens en una data tan destacada com la vigília de Reis?’.

Aquest diari recupera el concepte encunyat per l’ex-dirigent socialista Joan Ferran: ‘la crosta nacionalista’. Ferran la feia servir per parlar dels mitjans públics catalans, i així l’utilitza El Mundo per parlar de TV3: ‘Aquesta perfídia explica la crosta nacionalista que impera en la graella de TV3’. Aprofita l’avinentesa per blasmar iniciatives de la televisió pública, com ara la retransmissió de les diades i el foment de les seleccions catalanes.

I acaba dient: ‘Que a Catalunya s’hagi normalitzat el partidisme en la concessió d’ajudes, en l’ús dels mitjans públics i fins i tot en la manipulació dels menors no vol dir que tot això sigui normal.’

El Mundo fins i tot duu el tema a la portada, amb el titular: ‘Puigdemont utilitza els Reis de l’Orient per adoctrinar en el sobiranisme‘.

La Razón: ‘La insuportable manipulació de l’independentisme català’

La Razón també hi dedica l’editorial, on fa servir l’adjectiu ‘insuportable’ per parlar dels fanalets. I diu: ‘El nacionalisme imposa la seva llei en tots els àmbits i sectors de la societat i queda poc marge per a la dissidència. L’últim exemple és d’una grolleria política que sobrepassa tots els límits.’

Continua: ‘Només la pèrdua del sentit de la realitat pot permetre que un esdeveniment com una cavalcada sigui utilitzat per a una campanya que només ha aconseguit dividir la societat catalana.’ Tal com han fet també El País i El Mundo, ataca TV3: ‘De manera especial, TV3 s’ha convertit en una televisió del “partit únic” del sobiranisme, deixant en la marginalitat i en la irrellevància, si no en la burla, els que volen continuar formant part d’Espanya.’

Acaba dient que a Catalunya hi ha ‘una situació política d’absolut desgovern, amb la societat entretinguda, mentrestant, en insuportables campanyes de propaganda, com la utilització d’una cavalcada de Reis.’

