Human Rights Watch (HRW), l’associació que advoca pels drets humans, ha aplaudit la resolució d’aquest divendres del Consell de Seguretat de l’ONU que busca el final dels assentaments israelians en territori palestí, i ha celebrat l’abstenció dels Estats Units “després de dècades d’usar el seu veto en el Consell com escut per defensar a Israel de les crítiques”.

El director de HRW davant de les Nacions Unides, Louis Charbonneau, ha assenyalat que la posició de Nova Zelanda, Malàisia, Senegal i Veneçuela “és digna de ser alabada” per impulsar la resolució després que Egipte “sucumbís” a la pressió política abans de votar en la resolució final.

“L’abstenció estatunidenca és una canvi que agraïm respecte a pràctiques passades en el qual ha usat el veto en el Consell de Seguretat com escut per defensar a Israel de les crítiques malgrat la tradicional oposició estatunidenca als assentaments”, ha afegit en un comunicat.

L’organització ha advertit sobre les possibilitats que el president estatunidenc electe, Donald Trump, canviï la política de Washington sobre els assentaments per la qual cosa segons HRW, “reforça la necessitat d’una posició ferma del Consell de Seguretat”.

“Tal com les ocupacions s’acosten al seu 50è aniversari, la comunitat internacional ha de romandre unida en la seva condemna a les accions il·legals israelianes als territoris ocupats i en el seu crit perquè Tel Aviv desmantelli els assentaments”, ha afegit.

