Benvolguts lectors,

Avui us volem anunciar una novetat important per a Núvol. El pròxim mes d’abril farà cinc anys que vam engegar el digital de cultura i aquest 2017 ens proposem de fer un pas endavant per ampliar el nostre projecte editorial. Núvol continuarà sent un digital de cultura gratuït, però s’enriquirà amb continguts editorials premium, tant digitals com en paper. A partir de molt aviat us podreu subscriure a Núvol i fer-ho en les següents modalitats:

Subscripció digital: Per començar el mes d’abril posem en marxa una programació estable a la biblioteca digital del Núvol. Fins ara havíem publicat una quinzena d’e-books en format pdf, que us podeu descarregar gratuïtament aquí. Aquests llibres s’han publicat gràcies a la generositat dels autors, que ens han cedit els drets de franc. Ara considerem que aquest model s’ha de corregir i ens proposem remunerar els autors que publiquin els seus e-books a Núvol en el futur. Els lectors podran descarregar-se un ePub cada mes mitjançant una mòdica subscripció. Començarem amb un relat de Vicenç Pagès, en què explica en forma de dietari el seu viatge a Eslovènia, on va viure una diada de Sant Jordi molt especial. Aquest primer any tenim previst de publicar també títols d’Albert Sánchez Piñol, Clara Soley, Albert Serra, Lluïsa Cunillé o Jordi Puntí, al costat d’altres que ja us anirem anunciant oportunament.

Subscripció paper: També us anticipo que enguany publicarem el primer número de la revista Núvol en paper. Serà un número d’aniversari, una antologia d’articles ja publicats al nostre digital combinats amb d’altres d’inèdits. Volem que sigui el primer de molts números i que el pugueu comprar tant en línia com al quiosc, on es distribuirà gràcies a un diari. No podem avançar més detalls. La sortida d’aquest primer número està prevista per al mes de maig, coincidint amb la festa d’aniversari que esperem celebrar amb vosaltres.

Subscripció clàssica: And last but not least, aquest passat Nadal hem publicat el nostre primer llibre de paper, Versions a peu d’obra, que aplega deu obres de Shakespeare traduïdes per Joan Sellent. El llibre s’ha venut molt bé arreu, i una gran part de les llibreries del país ja l’han exhaurit. Encara se’n poden trobar exemplars en algunes llibreries, però nosaltres ja no tenim estoc i ens veiem abocats a reeditar-lo abans de Sant Jordi. Els que encara no el tingueu, el podeu aconseguir fent-vos mecenes de la reedició. I els que ja l’hàgiu adquirit, us podeu abonar igualment a la subscripció clàssica i reservar el vostre exemplar de la novetat que hem programat pel Nadal vinent i que us anunciarem pròximament.

Per finançar totes aquestes novetats ens proposem d’engegar a partir de la setmana que ve una campanya a Verkami, que ens hauria d’ajudar a recaptar fons suficients per fer front al repte. Ens agradaria molt poder renovar la vostra confiança amb totes aquestes noves propostes i confiem que la resposta serà positiva.

Núvol pren una mica de cos. Comptem amb la vostra abraçada!

