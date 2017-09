Núria Picas es va treure un pes de sobre quan va guanyar dissabte l’Ultratrail del Mont Blanc (UTMB). La corredora havia estat subcampiona dues vegades a la cursa de muntanya més dura del món. Picas va travessar la meta de Chamonix acompanyada dels seus fills, però abans va clavar l’estelada que havia brandat a la recta final. Aquest gest, que podeu veure ací, li ha comportat moltes crítiques.

🎉 🥇 Núria Picas wins the race that makes her a legend: #UTMB 🎉Thanks for making us dream about you on this road to the top of #trailrunning pic.twitter.com/xgFCr7aELv

— BUFF® (@buff_en) 2 de setembre de 2017