El diputat de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) i líder d’EUiA, Joan Josep Nuet, s’ha unit avui a Podem i ha defensat que CSQP no pot votar contra la llei del referèndum, que previsiblement s’aprovarà dimecres al parlament. Nuet creu que CSQP ha de votar unida, però en cap cas ‘contra el sentiment general del poble de Catalunya’. Els diputats de Podem s’han expressat en el mateix sentit les últimes setmanes.

En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que la llei té aspectes en els quals estan d’acord i uns altres que no comparteixen. Ha reiterat les diferències dins de la coalició i ha reconegut que ‘potser s’han de poder expressar de manera diferenciada’, malgrat afegir que prefereix un vot unànime dels onze diputats de CSQP. És previst que dimarts la coalició decideixi el sentit del seu vot.

Nuet també ha criticat el PP: ‘No ens permet votar i no es vol asseure a dialogar, i només ens respon amb els tribunals i amb l’anunci de tot tipus de plagues bíbliques’. De fet, com a secretari tercer de la mesa del parlament va declarar en qualitat d’investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver permès la votació sobre el referèndum l’any passat.

