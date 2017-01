Els pirates aprofiten l’èxit de l’aplicació de missatgeria WhatsApp per distribuir un nou virus que pot obtenir les dades del telèfon com, entre d’altres, credencials de bancs en línia.

Segons explica IB Times, els arxius dels virus tenen noms de grans organitzacions com NDA o NIA (Acadèmia Nacional de Defensa i Agència Nacional d’Investigació, respectivament) i una vegada que l’usuari punxa sobre els arxius, la informació del telèfon (dades bancàries inclosos) poden usar-se indegudament pels piratejos.

Els serveis de seguretat han notificat a l’Índia sobre el virus que està circulant a través dels missatges de WhatsApp. Els arxius són capaços d’accedir a dades d’inicis de sessió, contrasenyes o codis secrets, entre d’altres.

Com sempre en casos de pirateig o expansió d’algun tipus de ‘malware‘, el més aconsellable és no punxar en arxius desconeguts ni en enllaços de procedència dubtosa, així com no descarregar aplicacions si no són de botigues oficials.

