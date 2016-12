Avui el digital de cultura publica un nou ebook de la Biblioteca del Núvol. Traduir Shakespeare recull tres conferències de Joan Sellent que vénen a ser el making of de Versions a peu d’obra, el volum antològic d’obres de Shakespeare que ha inaugurat la col·lecció de llibres en paper de Núvol. Els lectors de Vilaweb podeu accedir a l’enllaç de descàrrega, que podeu activar fent clic aquí.

Ahir vam presentar el volum Shakespeare a la Casa de Cultura de Girona, molt ben acompanyats per Josep M. Fonalleras i Maria Carme Ferrer, llibretera d’Empúries. En Fonalleras va fer una lectura de Traduir Shakespeare i va destacar la modernitat de la traducció de Sellent. Podeu escoltar l’àudio de la seva intervenció aquí.

El volum Shakespeare es pot comprar a les principals llibreries de Catalunya. També el podeu adquirir a través del portal Libelista i rebre’l a casa o recollir-lo en una llibreria que tingueu a la vora. Podeu comprar-lo online aquí.

