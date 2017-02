Ones gravitacionals és el tercer disc d’Els Navegants, on aprofundim en la línia més galàctica de la banda, amb 12 temes que giren al voltant de la comunicació i la incomunicació en l’Espai-Temps.

Heus ací el projecte que proposa Verkami.

