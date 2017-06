Hi ha gent que fa dies que es dedica a dir que l’estat tindrà una reacció furibunda contra el referèndum, que actuarà amb una resolució i una duresa enormes i que el procés morirà abans d’arribar al primer d’octubre.

A mi em sembla que és una profecia agosarada que té molt poca base fàctica. Entenc que els nervis puguen dur algú a pensar en hipòtesis extremes. I entenc molt millor encara que alguns dels qui no volen el referèndum exageren l’amenaça simplement per veure si ens hi repensem, espantats. Però a mi tot plegat em semblen elucubracions molt voluntaristes. Més encara si com a argument final només ens diuen que l’estat no pot restar plegat de braços.

Que l’estat no voldria restar plegat de braços és segur. Però en política una cosa és voler i una altra de ben diferent, poder. Tenim, de fet, l’experiència del 9-N. Ara s’ha posat de moda insinuar que tot havia estat pactat i tolerat. Però ja tenim notícia, pel cap baix, de dos intents d’atac que l’estat va planificar i que no va acomplir. Per què? Doncs l’única resposta sensata és perquè no va poder. Perquè va calcular el risc i va veure que l’atac els en generava molt més problemes que no pas els en treia. I ha canviat res, en aquest sentit?

De substancial, no. Sempre que algú em parla de situacions extremes, la meua pregunta és simplement demanar com ho faran. Encara espere que algú m’ho explique d’una forma raonable i creïble.

En el referèndum hi haurà vuit mil urnes. Si han de venir a endur-se-les, hem de pensar que no podran enviar un policia per urna, sinó que en necessitaran molts més. I d’on els trauran? Sumant tots els cossos policíacs de l’estat, mossos inclosos, i suposant que els poguessen dur tots a Catalunya el mateix dia i deixar sense vigilància la tanca de Melilla, la Moncloa, la Sarsuela, ports i aeroports, carreteres, les centrals nuclears, les presons i tot el que vulgueu imaginar, tindrien tirant molt llarg setze efectius per urna. Impossible de fer res, amb això, havent-se de repartir per tot el territori del Principat. Impossible d’enfrontar-se a les cues de milers de manifestants pertot arreu del país en aquestes condicions. Perquè si ho intentassen haurien de fer-ho de manera contundent i efectiva, no a mitges. No poden traure unes urnes sí i unes altres no, no els val. Una intervenció en massa contra el referèndum, per tant, s’ha de descartar. Encara més si fem càlculs raonables de que no poden portar tots els policies que tenen.

I aleshores només queda la hipòtesi d’una actuació selectiva contra l’organització del referèndum. Però, novament, l’explicació de què es podria fer i de com ho podrien fer resulta molt poc convincent. Al setembre la cadena d’esdeveniments serà tan elèctrica que l’estat no tindrà capacitat de reaccionar sense provocar un final immediat contrari als seus interessos. A la convocatòria la seguirà l’11 de setembre, a l’11 la campanya i a la campanya la votació. El país estarà mobilitzat de cap a cap i en tensa espera. Provocar un incident en eixe moment seria la pitjor idea possible si tenen en el cap guanyar.

Així doncs haurien d’actuar al juliol o l’agost, però això seria com provar de detenir l’aire. Al juliol no hi haurà urnes ni col·legis ni convocatòria ni res de res. Contra què haurien d’anar? Contra el govern? Contra el parlament? I amb quin argument? I amb quin coixí legal? I, sabent com saben ja que el govern no acceptarà ser inhabilitat pel constitucional, amb quin resultat previsible?

Per tot això especular amb una acció contundent, en aquestes condicions i sense respondre a aquests interrogants, em sembla un exercici de poca maduresa política i gens útil. I no em val com argument que alguna cosa han de fer, això no és seriós. La pregunta que encara espere que algú d’aquests que van pregonant l’enfrontament em responga és quina cosa podrien fer. I com podrien fer-la. Perquè per més voltes que li faig jo no sé veure-la.

[Bon Dia] -Sant Joan es des de fa anys la Festa Nacional dels Països Catalans. La flama encesa dalt del Canigó anit arribarà avui a tot el territori, des de Salses a Guardamar, en un símbol d’unitat especialment significatiu enguany. Per això us oferim a VilaWeb un especial sobre Sant Joan on podeu trobar la informació sobre la flama, sobre les festes de falles al Pirineu o de fogueres a Alacant i un text preciós d’Esperança Camps sobre les festes de Sant Joan a Ciutadella. Bona revetlla a tots!

-Comença la dansa del Brèxit. Ahir May va anunciar als dirigents de la Unió que està disposada a concedir drets polítics als ciutadans europeus que ja porten cinc anys vivint al Regne Unit. No és una gran cosa però venint com venim del que deien que anava a ser un Brexit dur és un primer indici de que no ho serà tant…

-Tot indica que avui quatre diputats de Ciutadans a les Corts Valencianes anunciaran que abandonen el seu grup polític i seguiran com a diputats no adscrits. Des de que va començar la legislatura el grup de Ciutadans ha viscut convuls, amb abandonaments, escissions i picabaralles constants. Ara quedarà molt afeblit.

