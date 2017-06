La primera ministra escocesa i líder de l’SNP, Nicola Sturgeon, ha anunciat al parlament que ajornarà els seus plans per a convocar un segon referèndum d’independència fins que no concloguin les negociacions del Brexit la tardor de 2018. ‘No intentarem introduir la legislació per un referèndum independent de forma immediata’, ha dit Sturgeon. Argument que es vol centrar ara a lluitar contra un Brexit dur i diu que caldrà veure quin és el resultat d’això abans de fer el referèndum

Vegeu el moment en què ho ha anunciat:

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]