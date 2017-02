El Mobile World Congress (MWC) 2017 de Barcelona, començarà el 27 de febrer, comptarà entre els seus ponents amb el conseller delegat de Netflix, Reed Hastings, i el fundador de Niantic -empresa creadora de Pokémon Go, que oferirà continguts específics durant el evento-, John Hanke, en una edició que pretén tornar a batre rècord d’assistents superant els 101.000 del 2016, procedents de 200 països.

El conseller delegat de GSMA -l’empresa que impulsa el congrés-, John Hoffman, ha explicat en conferència de premsa que aquesta dotzena edició a Barcelona comptarà amb més de 2.200 expositors i més de 160 delegacions institucionals, i calcula un impacte econòmic de 465 milions d’euros i 13.213 llocs de treball temporals.

Des de la primera edició a Barcelona el 2006, l’impacte econòmic estimat és de 3.900 milions d’euros i 101.000 llocs de treball, ha assenyalat Hoffman, que ha destacat la creació de riquesa local de l’esdeveniment.

El responsable de Màrqueting de GSMA, Michael O’Hara, ha atribuït l’absència com a ponent del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, present en les tres últimes edicions, per ‘rotació’, per renovar les conferències, tot i que ha afegit que els agradaria que torni en un futur.

L’edició 2017 del MWC, que porta per lema ‘Mobile: The Next Element’, tindrà lloc al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre el 27 de febrer i el 2 de març. El congrés abordarà les novetats que pot aportar la tecnologia a tots els àmbits de la vida de les persones, i entre els ponents i expositors tornaran a estar presents les principals firmes internacionals del sector.

També hi haurà una sessió sobre automoció en què participaran representants de Fórmula 1 –la F1 elèctrica, liderada per Alejandro Agag– o Roborace -F1 sense conductor-, i entre la resta de conferenciants del MWC també hi haurà un representant de l’aplicació de missatgeria instantània Line.

