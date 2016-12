La creació dels Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català vol reconèixer la feina desinteressada de totes les persones i col·lectius que treballen en l’organització i difusió de la cultura popular i l’associacionisme a Catalunya. Des de l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català, impulsora dels Premis Antoni Carné, es desitja que el certamen tingui un caràcter obert i transversal.

El Jurat dels Premis Antoni Carné, format per tres persones de l’ENS i tres experts de reconeguda vàlua professional, considerarà els guardonats en les categories “premi ENS de l’Associació Cultural Català a la Persona” i “premi de les Entitats Mutualistes i Cooperatives al Mitjà de Comunicació” per elecció directe. Les associacions que vulguin optar al “premi BBVA CX de l’Associacionisme Cultural Català a l’entitat”, recompensat amb 3000 €, hauran de presentar una candidatura on figurin les següents dades

