Concòrdia Cívica s’ha presentat aquest dijous com a plataforma per unir a totes les organitzacions de Catalunya que lluiten contra el ‘nacionalisme excloent’ que, segons la seva opinió, caracteritza els defensors del procés sobiranista català. En aquest projecte hi participen les principals associacions cíviques contràries a la independència com Societat Civil Catalana, el Grup de Periodistes Pi i Margall, Empresaris de Catalunya, d’Espanya i Catalans, Associació per la Tolerància i Convivència Cívica Catalana, entre d’altres.

En una conferència de premsa que ha servit de presentació de l’entitat, la jurista Teresa Freixes ha explicat: ‘No venim a substituir a ningú. Volem ajudar que se senti la veu de tots. A aglutinar. A ajudar que, de manera més organitzada, puguem influir en l’opinió pública’.

Concòrdia Cívica vol intentar d’unir forces i evitar la fragmentació de l’unionisme. A través d’actes, seminaris, conferències i de la seva presència en xarxes socials i mitjans de comunicació, aspira a ser un altaveu d’arguments contra la independència, perquè considera que el sobiranisme ha estat hegemònic en aquests espais de manera injusta.

Freixes ha explicat que no volen ser una organització d’estricte àmbit català, sinó que aspiren a tenir presència i rellevància a Madrid, a l’estat espanyol i també a Europa començant per Brussel·les, seu de les institucions comunitàries.

Ha assegurat que també formen part de Concòrdia Cívica independentistes que no comparteixen com el govern està impulsant el procés sobiranista, i ha afegit: ‘El problema no és ser independentista, que és una opció legítima. El problema és estimar-lo ser fora del marc legal’.

Concòrdia Cívica vol tenir veu no només en els mitjans, sinó que vol estar en els barris, en les associacions de l’ensenyament i el funcionariat, entre altres àmbits.

Treball en comú amb partits

Diuen que no tenen cap tipus de connotació partidista ni pretenen ser un partit, tot i que reconeixen que necessiten els partits contraris a la independència perquè les seves tesis tinguin visibilitat i conseqüències.

La plataforma farà el seu primer acte públic avui a la tarda a l’Auditori Barrades de l’Hospitalet de Llobregat, i ja han confirmat la seva presència el líder de C’s, Albert Rivera; la líder de C’s a Catalunya, Inés Arrimadas, i el coordinador del PP català, Xavier García Albiol.

Preguntada per si el PSC també acudirà a l’acte, Freixes no ha volgut esmentar noms de líders dels socialistes catalans, ja que cap d’ells ha fet públic què farà, però ‘hi haurà moltes persones del PSC a l’acte’.

‘El Far West‘

Freixes ha explicat que l’entitat s’oposa al referèndum que planteja el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè és unilateral i està fora de la llei, i ha advertit què podria passar a Catalunya si persisteix en la seva aposta unilateral: ‘Podria arribar a ser el Far West‘.

Ha afegit que ella, com a acadèmica, col·labora amb la Comissió de Venècia, l’organisme que fixa les bases de les bones pràctiques en processos com referèndums i eleccions.

Freixes ha assegurat que el referèndum que vol el Govern incompleix els estàndards internacionals per ser legal i reconegut, ja que ‘no està constitucionalment’ previst i, per tant, està al marge de l’Estat de Dret.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]