La Xarxa d’Economia Social i Solidària de Manlleu comença a caminar. El proper 1 de setembre l’Embarcador del Ter de Manlleu acollirà l’alTERna’t, la primera jornada lúdica i pedagògica dedicada a l’economia social i solidària que començarà a les 6 de la tarda i s’allargarà fins a la nit. Una de les membres de la Xarxa, Lina Costa, ha assenyalat que la jornada vol ser una oportunitat per sensibilitzar la població en general en relació als valors de l’economia social i solidària, com són ‘la innovació, la viabilitat, la sostenibilitat, la cooperació o la transparència’, però també donar a conèixer les iniciatives d’entitats i empreses que ja s’estan desenvolupant a Manlleu en aquest sentit. De moment, en formen part una quinzena d’entitats i empreses -com Sambucus, Osonament o Mercat KmOsona- però la intenció és seguir creixent. De cara a l’any vinent es proposen arribar a les 25.

