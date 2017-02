La nova fira del còmic de Vic neix amb la voluntat de posicionar-se dins el sector com el punt de trobada entre editorials, professionals i amants del còmic fora del mercat barceloní, dominat pel Saló Internacional del Còmic i el Saló del Manga. Vicòmic s’emmiralla en les fires de Barcelona, que tenen un impacte directe sobre unes 120.000 persones, però vol posar en valor el seu propi tret diferencial. El director de Vicòmic, Josep Quintana, ha assenyalat que la fira se centrarà en donar valor als autors dels còmics, ‘perquè tots puguin trobar el seu camí i vegin la fira com una eina on poder-se promocionar’. Una vintena d’autors, entre els que destaquen Javier Rey, Oriol Estrada, Marc Bernabé o Lluis Recasens, tindran contacte directe amb el públic i signaran els seus treballs. El Recinte Firal El Sucre acollirà la primera edició del Vicòmic els propers 11 i 12 de febrer.

Una de les apostes de la nova fira Vicòmic és voler servir com a eina per promocionar les obres dels dibuixants de còmic, en especial els novells. La proposta que s’elaborarà durant els dies de la fira serà la creació d’un anuari que aglutinarà els millors treballs dels dibuixants i que confeccionaran una obra que voldrà ser de referència per a nous artistes. El director de Vicòmic, Josep Estrada, ha explicat que cada edició de l’anuari estarà apadrinada per una de les grans figures del món del còmic del panorama català. Enguany, l’expert Oriol Estrada en serà el padrí. L’objectiu és donar entitat a l’obra i que els autors la puguin fer servir com a carta de presentació dels seus treball davant les editorials. ‘Serà com un Sona 9 de la música, però pels que s’inicien en el món del còmic’, ha assenyalat Estrada. ‘Vicòmic. Festival del Còmic i altres ciències de la ficció de Vic’ obrirà les seves portes aquest cap de setmana per convertir-se en un nou pol del sector fora de Barcelona.

Les principals editorials del món del còmic (Panini, Planeta i ECC) seran presents a la fira, juntament amb una vintena llarga d’expositors més. El públic podrà conèixer nous autors o assistir a la signatura de llibres, xerrades i presentacions de noms ja reconeguts, com Oriol Estrada, que presentarà el seu nou llibre ‘Songokumania’ (Edicions Xandri); Javi Rey que presentarà ‘Intemperie’ (Planeta Comics); o ‘Normal Life’ (Panini Comics) d’Esteve Polls i Sergi Pareja. També destaca la xerrada que oferirà Marc Bernabé sota el títol ‘Mestres del Manga’.

A banda, la fira també comptarà amb projeccions de pel·lícules, música en directe, tallers, videojocs, tornejos, concursos o photocalls de Ghost in the Shell i Transformers. Pel que fa a les exposicions, el públic en podrà visitar tres: ‘V de Vendetta’, exposició d’originals de la revista Rambla i ‘Mecha: Los Robots Gigantes’.

Per la seva banda, el cap de màrqueting de la fira, Pere Vilaró, ha assenyalat que després de dos anys de baixades en la facturació, el 2015 el sector del còmic va pujar fins a situar-se als 58,8 milions d’euros de volum de negoci. De fet, tot i el seu elevat preu, els llibres de còmics suposen el 75,9% de les publicacions editades al país.

