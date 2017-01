La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha assegurat aquest dimarts que l’aparició del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al llistat que la revista ‘Politico’ ha fet dels personatges que poden “arruinar el 2017” no deixa de ser una interpretació “en un article d’opinió”. Puigdemont apareixia així en aquest text per ser l’impulsor del procés sobiranista i d’un referèndum que, segons la revista, obligarà a posicionar-se a la UE i als seus estats. Munté, que ha evitat fer massa valoracions sobre l’article, ha destacat, però, que resulta “curiós” que mentre alguns pretenen “minimitzar” el procés català, altres com ‘Politico’ i aquest text “el situen al mapa internacional”.

