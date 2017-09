El cos dels Mossos d’Esquadra ha desmentit a VilaWeb la informació publicada en alguns mitjans que deien que el major Josep Lluís Trapero havia estat citat a declarar demà en relació amb els preparatius del referèndum.

Els Mossos no han volgut confirmar ni desmentir que demà hi hagi convocada cap reunió de la fiscalia i la policia de Catalunya, però han deixat clar a aquest diari que de cap manera no seria una declaració i que el major no ha rebut cap citació.

