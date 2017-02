María Isabel Negueruela, regidora del PP a l’equip de govern de Tarragona, ha mort aquest dijous entre la nit i matinada. La mort sobtada de la regidora popular ha commocionat la ciutat. L’Ajuntament ha emès un comunicat lamentant profundament la pèrdua de Negueruela, que portava la cartera d’Esports. Just aquest dimecres al vespre era present en un acte oficial pels Jocs Mediterranis. Tots els actes oficials organitzats pel consistori han quedat suspesos i les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal. Nascuda l’any 1967, María Isabel Negueruela va entrar a l’Ajuntament de Tarragona amb les eleccions municipals de 2015 i des de l’any 2016 era membre de l’equip de govern ocupant-se de la conselleria d’Esports, Voluntariat i Associacions de Jubilats i Pensionistes.

Des d’aquest passat mes de gener era la cinquena tinenta d’alcalde del consistori. Negueruela compaginava la seva tasca a l’Ajuntament amb la d’advocada. Era màster de Accés a l’Advocacia, màster en Societats Històriques i Formes Polítiques d’Europa i postgrau en Mediació.

