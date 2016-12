L’actriu Debbie Reynolds, famosa pel seu paper a ‘Singing in the Rain’, ha mort aquesta matinada a Los Angeles després de patir un ictus. Reynolds tenia vuitanta-quatre anys. El decés s’ha produït un dia després de la mort de la seva filla Carrie Fisher, coneguda per interpretar la princesa Leia a ‘Star Wars’. El seu fill, Todd Fisher, ha explicat a Variety que la seva mare ‘volia ser amb la Carrie’.

Nascuda l’1 d’abril de 1932 a El Paso (Texas, EEUU ), Reynolds va ser una actriu important durant els anys 50 i 60, però se la recorda especialment pel musical ‘ Singin ‘ in the Rain ‘ (1952), que va protagonitzar amb Gene Kelly i Donald O’Connor. De totes maneres, la nominació com a millor actriu als Oscars li va arribar per ‘ The Unsinkable Molly Brown’.

