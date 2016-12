El bisbe emèrit de Girona Jaume Camprodon va morir ahir a la nit als 90 anys, segons que han informat fonts del Bisbat. Nascut a Torelló (Osona) el 18 de desembre del 1926, Jaume Camprodon va ser bisbe de Girona al llarg de 28 anys, entre 1973 i el 2001, quan va presentar la renúncia al Vaticà. Al llarg del seu episcopat, es va celebrar la primera Pasqua Jove al Santuari de la Mare de Déu del Collell (1977), es va constituir el premi Consell Pastoral Diocesà (1982), es va crear l’Institut de Teologia de Girona (1989) i va rebre la visita del nunci apostòlic a la ciutat (1993), entre d’altres.

Sota el seu episcopat, també es va restaurar la façana de la catedral de Girona conjuntament amb les administracions públiques (2000) i abans d’abandonar la diòcesi com a màxim responsable es va celebrar el Col·loqui Europeu de Parròquies a Girona (2001). A finals del mateix any, va ser nomenat bisbe emèrit de Girona.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]