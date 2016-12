La família i el representant artístic de George Michael han fet saber aquesta matinada de la mort del cantant, de només 53 anys d’edat. Segons el comunicat Michael ha mort ‘tranquil·lament a casa’. El cantant va patir una pneumònia a Viena el 2011 que va estar a punt d’acabar amb ell. No hi ha informació sobre quina ha estat la causa de la mort.

Georgios Kyriacos Panayiotou, que aquest era el seu nom real, va ser molt conegut als anys vuitanta, com a part del duo Wham! Posteriorment el seu nom va desaparèixer de les llistes d’èxits i les notícies el relacionaven més amb problemes de tipus personal, incloses diverses detencions, que per la música. A meitat de la primera dècada del dos mil, però, va tornar a protagonitzar grans concerts, gràcies a una qualitat musical extraordinària, que remarcava amb una veu extremadament personal.

Des de fa un mes estava gravant un nou disc. Al llarg de la seva carrera ha venut més de cent milions de discos i ha estat set vegades número un de vendes.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]