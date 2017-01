Els socis de Súmate han elegit Montse Sánchez com a nova presidenta de l’organització. La votació s’ha fet avui a l’assemblea extraordinària de l’entitat, on els 700 socis podien escollir entre la via continuïsta de Sánchez i la via rupturista encapçalada per Manuel Puerto. Finalment, la victòria ha estat per Sánchez, que durant la setmana va rebre el suport públic dels ex-presidents Eduardo Reyes i Chema Clavero.

