El ministre d’Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, ha insultat els polítics valencians afirmant que ‘només sabent plorar’. El ministre ha assegurat que els partits d’esquerra governen l’autonomia i no deixen de reclamar un millor finançament, alhora que ‘posen més interès a queixar-se que en afavorir acords que valguin per tot l’estat espanyol’.

‘[Plorar] és el que fan alguns polítics en aquesta terra, no fan altra cosa, no tenen discurs’, ha reblat. I ha afegit: ‘El dia que no tingueu motius pels quals plorar, què fareu?’, en referència al govern.

Montoro també ha explicat que la reforma del model de finançament està en mans ara d’un comitè tècnic amb les comunitats autònomes i que s’ha d’arribar a un consens amb tots els governs i també amb el PSOE. Per la seva banda, la vice-presidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría ha demanat ‘lleialtat institucional’ per a arribar a un acord compartit.

Reacció de l’esquerra valenciana

El PSPV, Compromís i Podem han reaccionat als insults de Montoro. El senador de Compromís Carles Mulet ha dit: ‘Si nosaltres només sabem plorar, el PP només sap riure-se’n de nosaltres amb el penós finançament autonòmic’, i l’ha titllat de ‘pocavergonya’. El portaveu del PSPV, Jorge Rodríguez, ha contestat que els socialistes no permetran que Montoro ‘es fardi ni es rigui dels valencians’. La dirigent de Podem Emilia Sánchez ha insistit que, el dia que reben els insults de Montoro, cal reclamar els endarreriments i celebrar-ho.

