El secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, assegura no entendre que el president de la Generalitat, Ximo Puig, es preste a participar a la ‘cerimònia de la seducció’ que està desplegant el PP amb visites com la de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría: ‘veig Puig fent un exercici d’amabilitat innecessària, jo vull un president de la Generalitat més reivindicatiu davant de Madrid’, ha dit en una entrevista a Europa Press.

Per a Montiel el PP necessita ara, sense la majoria absoluta, tenir ‘una mica més de cintura política’ i està ‘jugant a mimar al PSOE per assegurar-se una legislatura tranquil·la’. Després d’una Conferència de Presidents amb ‘poques coses concretes’, el líder valencià de Podem considera que la visita que Soraya Sáenz de Santamaría va fer a València va encaminada a ‘seguir donant-li cordialitat, espai polític als barons territorials, especialment als del PSOE’. En aquest sentit, creu que aquestes visites formen part d’una ‘cerimònia de la seducció’ del PP a la que entén es preste el PSOE en termes globals, però no Ximo Puig en particular.

Així, per Montiel ‘la demanda del deute històric, del finançament o l’exigència d’inversions per al Corredor Mediterrani i altres temes estratègics haurien de ser una bandera que estigués enarborant tot el temps, a risc de ser menys simpàtic davant el Govern de Rajoy’. ‘El veig molt possibilista, veig Puig fent un exercici d’amabilitat innecessària: jo crec un president de la Generalitat més reivindicatiu davant de Madrid’, sentencia el portaveu de Podem en les Corts.

Montiel confessa que ‘esperava una mica més d’exigència’ d’un president que ha parlat del problema valencià: ‘Em costa entendre que el problema valencià siga només un mal de cap, una cosa que es tracte amb algunes visites de Soraya Sáenz de Santamaría, que no sé si és llicenciada en medicina però crec que no’.

En tot cas, considera que ‘la prova del cotó’ arribarà al setembre, quan es presenten les conclusions per al canvi de model de finançament i quan PP i PSOE tindran ‘una prova complexa’ perquè hauran de demostrar la seua capacitat de generar un ampli consens que integre totes les comunitats autònomes.

