Les entitats convocants de la mobilització contra el judici del 9-N han anunciat que la xifra d’inscrits a la mobilització s’acosta molt a les quaranta mil persones, fet que fa pensar que la xifra es superarà aquest dilluns, tenint en compte que molta gent no s’ha apunta però va a les concentracions i manifestacions organitzades amb aquest mètode. En total es mobilitzaran 157 autobusos des de moltes ciutats i comarques.

Membres de diversos partits polítics i grups parlamentaris (Junts pel Sí, CUP, Barcelona en Comú, EUiA…), dels sindicats del país (CCOO, UGT, COS…) i de les entitats sobiranistes han fet una conferència de premsa aquest matí per anunciar com serà la mobilització i per denunciar que ‘el 6-F ens jutgen a tots’.

