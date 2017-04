El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha dit que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, acceptaria reunir-se d’aquí al juny amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, si li proposés reformar la constitució espanyola per aconseguir la independència. ‘A partir d’aquí s’hauria d’articular la proposta, portar-la al congrés, debatre-la i votar-la, fins aquí cap problema, però aquest no és el plantejament del president Puigdemont’, ha dit Millo aquest divendres en declaracions a Catalunya Ràdio. Millo ha insistit que el president espanyol no es reunirà amb Puigdemont per parlar d’un ‘referèndum il·legal’ perquè, segons que ha dit, això no dona marge per negociar res.

