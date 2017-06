Una multitud ha sortit als carrers de València aquesta vesprada per a reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI. La manifestació ha estat organitzada per la plataforma Lambda i ha comptat amb la presència i el suport de les principals autoritats del País Valencià, amb el president Ximo Puig i la vice-presidenta Mónica Oltra al capdavant, a més de la batllessa de València en funcions, Sandra Gómez.

Sota el tema ‘Exigim un món lliure per a ser com som’, la marxa ha transcorregut entre la Porta de la Mar i la plaça de l’ajuntament. Milers de persones de totes les edats han exhibit pancartes amb escrits com ara ‘Les identitats trans no són una malaltia’, ‘En els nostres països ens condemnen. Dret a l’asil per orientació sexual i identitat de gènere’, ‘No és LGTBfòbia. Vostè no té por, vostè és un imbècil’‘ i ‘La transfòbia mata’, entre més consignes.

La coordinadora general de Lambda, Fani Boronat, ha explicat que és necessari que es descatalogui la transexualitat com una ‘incongruència de gènere’ a l’OMS i com a malaltia o trastorn en altres entitats internacionals. ‘Hem de continuar lluitant pels nostres drets’, ha afegit.

El president Puig s’ha mostrat satisfet perquè la immensa majoria de valencians entén perfectament la diversitat, vol viure en llibertat i que els altres també ho facin, segons una enquesta que s’ha publicat aquesta setmana. ‘Això és un símptoma que aquesta societat és una societat millor, avançada i progressista, de la qual hem de sentir-nos molt orgullosos’. Oltra ha explicat que el País Valencià ja tenia una llei trans aprovada i s’ha compromès a treballar per a continuar-la desplegant.

Pel que fa als grups polítics, hi han assistit el PSPV, Compromís, Ciutadans i Podem. Només el PP no ha volgut sumar-se a la manifestació. Els sindicats CCOO, UGT i Intersindical també hi han estat presents.

