Unes 500 persones s’han manifestat aquest vespre pels carrers de Sabadell per reclamar millores urgents al servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí. Enmig de crits contra les retallades i contra el conseller de Salut, Toni Comín, els manifestants han recorregut el trajecte que separa l’hospital de l’ajuntament de la ciutat. La protesta havia estat convocada per treballadors del centre amb el suport de sindicats, associacions de veïns i plataformes socials.

Maria Expósito, membre del comitè d’empresa de l’hospital, ha explicat que el servei d’urgències és saturat des de fa dos anys i que això impedeix d’oferir un servei digne. Segons que ha dit, el servei atén de mitjana uns 60 o 70 pacients diaris, tot i que té capacitat per a una trentena. Ha afegit que la falta de llits d’hospitalització obliga a doblar els boxes i a tenir pacients als passadissos. Sobre la polèmica pel cartell d’Endavant, el comitè d’empresa del Taulí se n’ha tornat a desmarcar i ha lamentat que la picabaralla política hagi tingut més ressò mediàtic que no pas l’objectiu final de la manifestació.

