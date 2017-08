Falta un mes per l’1-O i la feina del govern català per poder fer efectiu un hipotètic sí a la independència continua. Ara és el tron de la hisenda. Segons que va anunciar secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, partir del primer de setembre aquesta estructura bàsica pel futur de les finances catalanes farà ‘un salt molt rellevant’. Aquesta nova etapa ha de permetre que l’administració del Principat es faci càrrec de noves competències a mitjà termini.

Una nova etapa

Des d’aquesta setmana, el moment a partir del qual la hisenda catalana ja hauria d’estar en disposició d’actuar plenament com la d’un estat independent ja és conegut: amb l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat política i fundacional de la República. El text s’aprovarà abans de l’1-O, així ho han acordat Junts pel Sí i la CUP-CC, però la major part de disposicions només entraran en vigor si l’independentisme guanya el referèndum. En el marc del títol sisè de la norma, dedicat a les finances, l’article 80.1 estableix que:

‘La Generalitat és l’autoritat que exigeix al territori de Catalunya tots els tributs i totes les quotes i obligacions de tot tipus del sistema de seguretat social i de classes passives, així com qualsevol altre ingrés de dret públic, sense perjudici de les facultats atribuïdes per la Llei als ens locals. També realitza les actuacions derivades de l’aplicació dels tractats i convenis internacionals en matèria tributària, duanera i de seguretat social’.

A continuació us expliquem quins avenços es posaran en marxa a partir de la setmana vinent per poder complir amb aquestes funcions quan arribi el moment.

Més funcions

‘En números absoluts –va dir Salvadó–, estem pagant més tributs a l’estat que no pas els que rebem amb les actuals competències’. A partir de l’octubre, l’Agència Tributària de Catalunya gestionarà els 4.500 milions d’euros anuals que la Generalitat i les seves cent setanta empreses paguen a l’estat espanyol en concepte d’IRPF, IVA i cotitzacions socials.

Així, l’ATC canalitzarà el pagament d’aquests impostos a l’Estat. A més, des del Departament d’Economia tenen la voluntat de poder signar convenis amb altres administracions perquè l’ATC pugui gestionar els impostos que aquestes paguen a l’estat espanyol.

A partir de l’1 de setembre, la hisenda catalana també s’encarregarà de la recaptació executiva dels impostos propis i cedits –fins ara a càrrec de l’Estat– i d’impagats d’altres organismes com el Servei Català del Trànsit –que gestiona 300.000 deutes anuals– i d’institucions com les quatre diputacions, els consells comarcals i alguns ajuntaments.

Oficines a tot el territori

Una de les assignatures pendents era el desplegament arreu del Principat. A partir d’ara, l’Agència Tributària obrirà catorze noves oficines pròpies: Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la Seu d’Urgell, Reus, i Tortosa.

Fina ara només disposava dels Serveis Centrals de Barcelona, ubicats a la Zona Franca, a les tres delegacions a Girona, Lleida i Tarragona i d’una oficina al Poblenou, que va obrir al febrer. D’altra banda, també obriran tretze oficines compartides amb administracions locals i supralocals que formen part de la xarxa Tributs de Catalunya. Aquestes oficines seran a Berga, Móra d’Ebre, Valls, el Vendrell, Tremp, Solsona, Olot, Ripoll, Cervera, Vielha, Vilanova i la Geltrú, Igualada, i l’Hospitalet de Llobregat.

Ampliació de plantilla, malgrat tot

Aquest mes d’agost ja ha començat l’ampliació de la plantilla de Tributs de Catalunya. S’han anat incorporant progressivament dos-cents cinquanta-sis nous treballadors, la majoria dels quals són gestors tributaris i administratius, d’entre els quatre mil vuit-cents que es van presentar com a candidats. En total, durant el setembre s’arribarà als set-cents treballadors i a finals d’any ja en seran vuit-cents. Això, però, no és tot. Aquest curs es posarà en marxa un nou procés de selecció amb l’objectiu de contractar quaranta gestors tributaris i vint-i-quatre inspectors tributaris.

Una altra de les figures clau són els registradors de la propietat, que a partir d’aquest setembre deixaran de fer les liquidacions dels impostos cedits. Ja se n’han incorporat dos-cents catorze a l’Agència Tributària de Catalunya.

L’estat espanyol, com era d’esperar, no ha posat gens fàcil el desenvolupament de l’agència tributària catalana. Des de la secretaria d’Hisenda han hagut d’esforçar-se per trobar alternatives al vet del govern de Madrid a la possibilitat de contractar treballadors de l’agència tributària espanyola. Segons Lluís Salvadó, el govern català ha treballat per ‘captar talent’ de més de vint màsters universitaris. D’altra banda, Salvador també va explicar que s’utilitzaran sistemes de formació a distància –o e-learning– ‘molt ambiciosos’ per a preparar els nous treballadors de l’agència.

L’e–Spriu, a punt

Tot i que sovint passa desapercebut, un dels assumptes cabdals per al bon funcionament de Tributs de Catalunya, més enllà de les consideracions polítiques, és la gestió tècnica de les dades. De moment, el programa G@udi s’utilitza per a gestionar els quatre impostos amb la gestió cedida: l’impost sobre successions i donacions, l’impost sobre el patrimoni, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i els tributs sobre el joc.

A partir del setembre, però, entrarà en funcionament la nova versió del programa e-Spriu, acrònim de Serveis i Processos per a la Relació Integral amb l’Usuari tributari. Es va inaugurar el juliol per gestionar la liquidació de l’impost de begudes ensucrades i el seu àmbit s’ampliarà a la resta d’impostos.