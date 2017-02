El grup parlamentari Més per Mallorca ha presentat una proposició no de llei perquè el Parlament de les Illes faci costat a les institucions catalanes. Avui serà sotmès a votació del ple. ‘Perquè travessen –diu el text– un procés de judicialització que és un atac a la democràcia.’ La portaveu del partit, Bel Busquets, ha remarcat que l’estat espanyol hauria de respondre-hi políticament, en comptes d’utilitzar els tribunals i les amenaces contra els càrrecs electes.

Per Busquets, Mas, Ortega i Rigau són jutjats per haver representat el poble de Catalunya i haver complert un mandat democràtic avalat per milers de persones. ‘L’estat espanyol hauria d’obrir-hi un diàleg pacífic’, diu, i no pas obstinar-se a judicialitzar la vida política catalana. Busquets ha estès la proposició de suport a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell.

Més vol aprovar la declaració amb el suport de la resta de forces polítiques que van signar els acords del canvi. El text, registrat ahir, acaba així:

«El Parlament de les Illes Balears demana al govern espanyol i a les corts generals que es deixi de judicialitzar –vulnerant els principis democràtics i de separació de poders– el conflicte polític que genera el procés sobiranista de Catalunya, i que obrin un diàleg vertader, permanent i públic entre els governs de Catalunya i Espanya amb l’objecte de donar una solució pacífica al conflicte basada en el principi democràtic, proclamat a l’article 1 de la Constitució.»

Ací podeu llegir la proposició no de llei, tota sencera:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]