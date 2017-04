Unes 1.200 persones s’han aplegat en un dels pavellons de la Fira de Barcelona per homenatjar i recordar l’ex-ministra socialista Carme Chacón. Amb una nodrida presència de la classe política, especialment del PSC i el PSOE, amb amics i amb la família, l’acte ha recordat la seva trajectòria i la seva vida personal, amb una alta dosi d’emotivitat.

L’acte, de més de dues hores de durada, ha tingut moments per al record, episodis d’emoció continguda i experiències compartides amb el nombrós grup d’intervinents. Un dels més visiblement afectats en parlar ha estat el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha llegit part del poema ‘El caminant i el mur’ de Salvador Espriu després de parlar de Chacón. ‘En nom de tots els socialistes, gràcies Carme. Moltes gràcies. Gràcies pel compromís, la lluita, l’amistat, el record i exemple que ens acompanyaran sempre. I la memòria ens interpel·larà sempre i ens preguntarem si estem fent prou per la igualtat, per les dones, per l’educació, i per l’entesa entre els pobles d’Espanya’, ha dit Iceta.

L’ex-vice-presidenta espanyola María Teresa Fernández de la Vega ha lloat la capacitat de Chacón per imposar-se als reptes. ‘Sentim orgull; orgull de dona, de socialista, de feminista, de parlamentària, de ministra. Carme ens ha fet sentir moltes i bones coses. Mai oblidarem tot el molt i bo que ens va fer sentir’, ha dit, recordant que ella es va atrevir a fer el més difícil i es va enfrontar a l’aparell per intentar posar-se al capdavant del PSOE.

Per la seva part, el president del govern espanyol que la va fer ministra, José Luís Rodríguez Zapatero, s’ha volgut mostrar agraït amb Chacón. Després de lloar la seva força i convicció, ha recordat que va lluitar per la igualtat, en favor de l’educació i la cultura, pels drets dels ciutadans, i amb una preocupació contant per afavorir la singularitat de Catalunya en el marc de l’Espanya plural i solidària. Zapatero ha explicat qe ell va arribar a plorar algunes vegades amb ella, i que quan l’ex-ministra més llàgrimes va deixar anar va ser quan li va comunicar que l’endemà ETA deixaria la violència per sempre. Per acabar, Zapatero ha llençat un petó a Chacón i, recordant la seva etapa a Defensa, ha etzibat: ‘Honorem la seva memòria. Posem-nos ferms i a la seves ordres’.

L’acte ha acabat amb la germana, Mireia Chacón, i el cunyat, Xavier Tàpia, recordant la vida, les conviccions i la fortalesa de l’exministra. ‘Va escollir sempre el camí difícil. La vida es pot encarar de dues maneres: limitar-nos a passar de la manera més confortable o fer front als reptes per vèncer-los i millorar. Aquest va ser el camí de la Carme’, ha sentenciat la germana. El seu cunyat ha volgut retreure com alguns dels que aquests dies lloaven la figura de la socialista l’havien atacat, per dona o per catalana, en altres ocasions. ‘Ni ells podran dir que no era una dona valenta’, ha remarcat. A més, ha estat ell qui ha volgut llançar un missatge als seus companys polítics, molts d’ells allà presents en plena batalla interna i amb un ambient enredat entre Catalunya i Espanya: ‘Ella pensava que sempre és possible donar la batalla de l’entesa. És el que ens diria, dialogueu, seguiu parlant, fins a l’esgotament. Dialoguin, per favor’, ha dit Xavier Tàpia.

L’acte, que ha estat presentat pel periodista i amic de Carme Chacon, Xavier Sardà, ha començat amb les intervencions de la batllessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i el diputat del PSC al congrés espanyol, José Zaragoza. El també diputat J. Andrés Torres Mora i el cineasta David Trueba han continuat l’homenatge. L’acte ha continuat amb la intervenció de Julio Rodríguez, ex-cap major de l’estat amb Chacón com a ministra i actual diputat de Podem, que ha remarcat que va ser una cap que manava, decidia i ho feia bé. ‘Va fer coses que no van voler o poder fer predecessors homes al ministeri. Era la meva ministra. Carme Chacón, sempre a les teves ordres’, ha conclòs.

Els candidats a les primàries del PSOE

També han assistit els tres candidats a la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, Patxi López i Pedro Sánchez. Aquest últim ha estat molt aplaudit en entrar a l’auditori de l’acte, ovacions que no han aconseguit arrencar els seus oponents. A més, cap dels tres no ha anat a saludar a cap dels altres candidats, i fins i tot Díaz ha arribat a passar per davant de López i, quan l’ex-lehendakari ha fet el gest de dirigir-se a ella, l’andalusa a anat a saludar a Xavier Trias.

Durant l’acte s’han projectat dos vídeos amb paraules de record d’altres personalitats del món polític, mediàtic i cultural que no han pogut assistir, com el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, que ha remarcat la força, determinació i coratge de l’exministra, així com el seu compromís amb la igualtat entre homes i dones i amb la relació entre Catalunya i Espanya.

