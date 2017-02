La Festa Major de Santa Eulàlia, que omplirà els carrers de Barcelona de tradició i també de llum, en el cap de setmana del 10 de febrer al diumenge 12, comptarà amb la ja habitual cita de més 500 puntaires que diumenge 12 de febrer, des de les 10.30h i fins les 13h a l’Avinguda de Portal de l’Àngel de Barcelona. Enguany serà la 5a edició d’aquesta trobada amb motiu de les Festes Santa Eulàlia, organitzada per l’ICUB, amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Puntaires (ACP).

“És una oportunitat per visualitzar que les puntes formen part de la creativitat textil del nostre territori”, apunta Rosa Maria Provencio, presidenta de la ACP. La iniciativa va arrencar el 2012 i s’ha consolidat dins del programa festiu de la festa d’Hivern de Barcelona. El primer any es va celebrar a la Plaça de Sant Felip Neri, i després ja s’ha anat realitzant al portal de l’Àngel.

